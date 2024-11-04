شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقود سوق الأجهزة اللوحية العالمية رغم إنجازات أمازون الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

قادت أبل هذا العام سوق الأجهزة اللوحية العالمية، حيث كشفت الشركة عن طرازين جديدين من iPad Pro، كلاهما مزود بشاشات OLED، وكلاهما يعمل بشريحة M4، كما تم إصدار طرازين من iPad Air (2024) هذا العام مزودان بشريحة M2، وأضافت Apple أيضًا طرازًا جديدًا مقاس 13 بوصة إلى iPad Air (2024)؛ يحتوي هذا الخط الآن على خيارات مقاس 11 بوصة و13 بوصة، مثل iPad Pro، لأولئك الذين يريدون جهاز iPad بشاشة كبيرة ولكنهم لا يريدون دفع مبالغ باهظة مقابل شاشة OLED، وفي الشهر الماضي فقط، تم الكشف عن iPad mini (A17 Pro).

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ظل iPad في صدارة سوق الأجهزة اللوحية حيث شحنت أبل 12.6 مليون جهاز لوحي خلال الربع الثالث.

وقد ساعدت عمليات شراء iPad mini الجديد في العودة إلى المدرسة في تحقيق مكاسب سنوية صغيرة بنسبة 1.4%.

وكانت انخفضت حصة أبل في السوق بنسبة ست نقاط مئوية إلى 31.7% من 37.7% خلال نفس الربع من العام الماضي.

فيما جاءت شركة في المركز الثالث رغم إنجازاتها الأخيرة، مع تسليم 4.6 مليون جهاز لوحي خلال الربع الثالث، وقد ضاعفت الشركة عدد الأجهزة اللوحية التي شحنتها خلال الربع بأكثر من الضعف (بزيادة 111.3%).

وارتفعت حصة أمازون العالمية في سوق الأجهزة اللوحية بخمس نقاط مئوية من 6.6% إلى 11.6% حيث تم تحديث طراز Fire HD 8 بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت معظم مبيعات أمازون من الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من عام 2024 من عمليات الشراء التي تمت خلال Prime Day.

وارتفعت حصة الشركة العالمية في سوق الأجهزة اللوحية من 6.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 8.2% هذا العام.

جدير بالذكر أن سوق الأجهزة اللوحية العالمي سجل نموًا قويًا في الربع الثالث من هذا العام، حيث ارتفعت شحنات الجهاز بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 39.6 مليون وحدة، وكان جزء من سبب الزيادة القوية هو الأرقام الضعيفة التي سجلها سوق الأجهزة اللوحية العام الماضي.