تكنولوجيا: أجهزة استشعار اللمس الروبوتية من Meta تستطيع اكتشاف قوى أقل من مشبك الورق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Meta، من خلال فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي FAIR، تقنيات جديدة لتعزيز إدراك اللمس والبراعة في الروبوتات. وتتضمن هذه الابتكارات ثلاثة أنظمة رئيسية: Meta Sparsh، وMeta Digit 360، وMeta Digit Plexus.

يعمل نظام Meta Sparsh على إنشاء موجات كأول نظام متعدد الأغراض للاستشعار القائم على اللمس باستخدام الرؤية. يقوم هذا النظام بمعالجة إشارات اللمس باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يلغي الحاجة إلى النماذج اليدوية التي تتطلب تخصيصًا كبيرًا لكل مهمة.

ثم يأتي Meta Digit 360، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة GelSight Inc.، حيث يتميز بطرف إصبع اصطناعي عالي التقنية مزود بأكثر من 18 ميزة استشعار.

يمكن لهذا الطرف الإحساس بقوى صغيرة تصل إلى ملي نيوتن واحد، ويحتوي على أكثر من ثمانية ملايين وحدة استشعار صغيرة (أو “تاكسيل”) مما يسمح له باكتشاف اللمس من أي اتجاه.

أما بالنسبة لـ Meta Digit Plexus، فقد تم تصميمه كمنصة لجمع أجهزة استشعار اللمس المختلفة في الأيدي الآلية. وهو معد بالكامل للاستخدام في Allegro Hand القادمة من Wonik Robotics، والتي من المتوقع إصدارها العام المقبل.

كما أطلقت Meta إطار عمل يسمى PARTNR، والذي يعد إطارًا معياريًا لاختبار قدرة الروبوتات على التخطيط والتعاون مع البشر. يتضمن هذا النظام 100000 مهمة باللغة الطبيعية موزعة على 60 منزلًا افتراضيًا، وأكثر من 5800 كائن فريد، مما يهدف إلى جعل الروبوتات أكثر ذكاءً اجتماعيًا.

من المتوقع أن تُحدث هذه التطورات تأثيرًا كبيرًا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والأطراف الصناعية. وسيصل Digit 360 من GelSight Inc. إلى السوق العام المقبل مع خيار الوصول المبكر عبر دعوات لتقديم العروض.

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