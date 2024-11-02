تكنولوجيا: سامسونج تطور هاتف Galaxy S25 Slim باللمحات الأولى لتصميم سلسلة S26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير إصدار Galaxy S25 Slim، ولقد أوضح تقرير جديد أن هذا الإصدار يضع الركيزة الأولى لتصميم الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S26.

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Alpha قبل عشر سنوات بتصميم نحيف بسماكة 6.7مم، ويوضح التقرير الذي نشر من “ETNews” أن سامسونج في طريقها لتجربة تصميم جديد في سلسلة هواتف Galaxy.

كما يوضح التقرير الجديد أن سامسونج ستعمل على تطوير إصدار Slim من سلسلة هواتف Galaxy S25 القادمة، على أن ينطلق هاتف Galaxy S25 Slim في حدث منفصل عن الإصدارات الأخرى.

ولقد أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن سلسلة Galaxy S25 ستنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في بداية العام المقبل، على أن تقدم سامسونج خلال الحدث هاتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus، وGalaxy S25 Ultra.

أيضاً من المقرر أن ينطلق Galaxy S25 Slim بشكل مستقل بعد مرور بضعة أشهر على الإعلان عن الإصدارات الرئيسية، وذلك على غرار الإصدار الخاص الذي قدم هذا العام Galaxy Z Fold Special Edition.

ومن المقرر أن يأتي إصدار Slim أيضاً بنفس الرؤية التي قدم بها هاتف Galaxy Z Fold Special Edition الذي إستهدفت به سامسونج تطوير إصدار أنحف من الهواتف القابلة للطي.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف S25 Slim سيكشف عن رؤية سامسونج في التصميم المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S26، ولقد أوضح تقرير سابق من “The Elec” أن سامسونج ستعمل على تحويل إصدار Galaxy S25 FE إلى نموذج Slim.

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