بعد التحديث الجديد.. طريقة تسجيل المكالمات على جهاز iPhone

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت شركة Apple أخيرًا نظام iOS 18.1، حيث يمكن لمستخدمي iPhone الآن تسجيل المكالمات الهاتفية بسهولة والاستفادة من الميزات الموجودة في Apple Intelligence التي توفر النسخ في الوقت الفعلي لهذه المكالمات المسجلة.

لتسجيل المكالمات على جهاز iPhone الخاص بك:

قم أولاً بتنزيل أحدث تحديث لنظام iOS 18.1 من الإعدادات > تحديث البرنامج على جهازك.

بعد تحديث جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

- ابدأ مكالمة أو رد على مكالمة واردة.

-بمجرد دخولك في مكالمة نشطة، انظر إلى الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، حيث سترى زر التسجيل.

-ما عليك سوى النقر فوق زر التسجيل لبدء تسجيل المكالمة.

- سيتم تشغيل إشعار صوتي، لإعلام الجميع على الخط بأن المحادثة قيد التسجيل.

- تعطي هذه الميزة الأولوية للشفافية، وتضمن أن يكون جميع المشاركين على علم بالتسجيل.

إذا كان Apple Intelligence متاحًا على هاتفك، فستحصل أيضًا على نص مكتوب في الوقت الفعلي، ومع تقدم المكالمة، تظهر نسخة مكتوبة في الوقت الفعلي للمحادثة على الشاشة، وتدعم لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والمندرينية والكانتونية والبرتغالية - مما يجعلها متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

بمجرد انتهاء المكالمة، يتم حفظ التسجيل تلقائيًا في تطبيق Voice Notes، حيث يمكنك الوصول إليه للمراجعة، بالإضافة إلى ذلك، تولد Apple Intelligence ملخصًا للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء المكالمة، مما يسمح لك بإعادة زيارة الأجزاء المهمة بسرعة دون إعادة تشغيل التسجيل بالكامل.