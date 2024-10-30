تكنولوجيا: تسريب مواصفات Google Pixel 9a مع تثبيت السعر دون زيادة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق جوجل هاتف Pixel 9a في وقت مبكر من العام المقبل، ومع اقتراب هذا الموعد، تتزايد التسريبات حوله. ويبدو أن Pixel 9a لن يشهد زيادة في السعر، إذ أفاد مصدر بأنه سيتم إطلاقه في مارس 2025، وسيحمل تحسينات رئيسية، منها بطارية أكبر، وتصميم جديد للأجهزة، وعدد من التعديلات على الكاميرا.

بحسب تقرير من Android Headlines، سيأتي Pixel 9a بنفس سعر Pixel 8a، الذي يبلغ 499 دولارًا في الولايات المتحدة. ويُقال إن وزن الجهاز يصل إلى 186 جرامًا، أي أقل بجرامين من Pixel 8a، رغم زيادة حجم البطارية.

سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية أيضًا بدقة 13 ميجابكسل.

وسيتم شحن البطارية، والتي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، بقوة 18 واط عبر الشحن السلكي، و7.5 واط عبر الشحن اللاسلكي.

كما يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وخيارين للتخزين الداخلي بحجم 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مثل Pixel 8a. وستكون الشاشة بقياس 6.3 بوصة، وتعمل بمعدل تحديث 120 هرتز.

وقد ذُكر أيضًا أن الجهاز سيعتمد على معالج Tensor G4، إلا أن التقرير لم يؤكد تمامًا ما إذا كان المودم المستخدم هو نفسه المحدث كما في أجهزة Pixel 9 الأخرى.

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