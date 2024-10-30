شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سحبها بثور فى الشارع.. صينى يشترى سيارة تسلا ويكتشف عدم قابليتها للشحن والان مع تفاصيل الخبر

صُدم مالك سيارة فى الصين عندما اكتشف أن سيارة تسلا موديل 3 مستعملة - والتى اشتراها مقابل 14 ألف دولار، لا تشحن، فنظم مسيرة احتجاج عن طريق سحبها فى الشارع بعد ربطها بـ ثور، حيث فوجئ العديد من مستخدمى الإنترنت برد فعل الرجل المجهول من ويفانغ فى مقاطعة شاندونغ، شرقى الصين، والذى اشترى مؤخرا سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس البيضاء من خلال منصة السيارات المستعملة الشهيرة Guazi.

وفقا للموقع الرسمى لشركة تسلا فى الصين، يبدأ السعر الحالى لنفس الطراز فى الصين من 47 ألف دولار، لكن بعد قيادتها، اكتشف الرجل أن السيارة تعرض تحذيرا يشير إلى أنه لا يمكن شحنها، مما دفعه إلى الشك فى وجود عطل فى البطارية، فيما لم يتضح بعد كيف تم تسليم السيارة، وما إذا كان المالك قد اختبرها قبل إتمام عملية الشراء.

بعد فشله فى التوصل إلى حل مع Guazi وTesla، لجأ مالك السيارة المحبط إلى ربط السيارة بثور وعرضها فى الشوارع احتجاجا، وذلك على أمل لفت انتباه الجمهور إلى محنته والسعى إلى العدالة، حيث يظهر مقطع فيديو رائج على الإنترنت الثور وهو يسحب السيارة ببطء إلى أسفل الشارع، وقد تم طلاء جسم السيارة بكلمات "خدعه Guazi" و"احتيال".



الثور يجر السيارة

سرعان ما لفتت هذه الخطوة انتباه المارة الذين تباطأوا لمعرفة ما يحدث وحتى قاموا بتصوير المشهد، وقال أحد أعضاء فريق خدمة العملاء فى Guazi لموقع ifeng.com إن جميع المركبات يتم فحصها قبل إدراجها على المنصة، مشيرا إلى أن العميل اشترى السيارة من خلال Chesupai، وهى خدمة C2B من Guazi والمصممة للتجار المحترفين.

قائلا: "تخدم هذه الخدمة فى المقام الأول تجار السيارات المستعملة الذين يشترون المركبات بأسعار أقل لإعادة بيعها لتحقيق الربح"، وأضاف أحد أعضاء الفريق: "كانت سيارة تسلا جزءا من عرض ترويجى يركز على التاجر، وبالتالى كان المشترى مسؤولًا عن تقييم حالة السيارة وتحمل المخاطر المرتبطة بها".

فى 23 أكتوبر، أصدرت Guazi أيضا بيانا رسميا، قالت فيه إن البائع لم يكن مستهلكا نموذجيا بل تاجر سيارات محترف أكمل أكثر من 30 معاملة على المنصة، ووفقا لتقرير الفحص المهنى، لوحظ أن مسافة السيارة تزيد عن 280 ألف كيلومتر، وكان لها تاريخ من الأضرار الكبيرة، وتم تصنيف السيارة على أنها من الدرجة D، مما يشير إلى أنه يجب شراؤها بحذر.

أخبر موظف آخر فى Guazi موقع K618.cn أنه على الرغم من تدهور عمر بطارية تسلا بشكل كبير، إلا أن أداء البطارية لم يتم تضمينه فى فحوصات ما قبل البيع للمنصة، ومع ذلك، قامت الشركة بمعالجة الإرجاع وأصدرت ردًا للعميل، وقد أثارت هذه الحادثة موجة من التعليقات الساخرة من قبل مستخدمى الإنترنت، حيث كتب أحد الأشخاص: "هذا الثور المسكين، هل فكر أحد فى مشاعره".