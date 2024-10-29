تكنولوجيا: هاتف Nokia 110 4G (2024) بتصميم كلاسيكي وميزات أساسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون شركة HMD قد أوقفت إصدار الهواتف الذكية بعلامة Nokia التجارية، لكنها تستمر بقوة في إنتاج هواتف مميزة. يعد أحدث إصداراتها هو Nokia 110 4G (2024)، الذي يحمل مظهرًا مشابهًا للطراز 110 4G الذي أطلقته HMD في وقت سابق من هذا العام، لكن مع بعض التعديلات الطفيفة في المواصفات.

يحصل Nokia 110 4G (2024) على شاشة TFT LCD أصغر حجمًا بقياس 2 بوصة، مقارنةً بالشاشة مقاس 2.4 بوصة في الطراز السابق بعلامة HMD. يوفر الهاتف اتصال 4G، لكن التفاصيل المتعلقة بالشريحة غير معروفة حتى الآن.

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 128 ميجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 ميجابايت، مع إمكانية توسعتها عبر فتحة بطاقة microSD. ويشمل الهاتف كاميرا خلفية لم تُحدد مواصفاتها بعد، بالإضافة إلى بطارية قابلة للإزالة بسعة 1000 مللي أمبير يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

يتوفر Nokia 110 4G (2024) بلونين، التيتانيوم والأزرق، بينما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الأسعار والتوافر.

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