تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold Special Edition ينطلق بتصميم أنحف وكاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج عن إصدارها الخاص “Galaxy Z Fold Special Edition” الذي ينطلق بتصميم نحيف ويضم كاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل.

يضم الإصدار الخاص من هواتف سامسونج القابلة للطي شاشة في الغطاء الخارجي بتقنية LTPO AMOLED 2X وحجم 6.5 إنش، وأبعاد 21:9.

بينما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 8 إنش، وأبعاد 10:9، وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث 120 Hz، وتتميز شاشة الغطاء الخارجي بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2، مع ترقية جديدة في طبقة زجاج (UTG).

كما يتميز الإصدار الخاص من هاتف Z Fold بسُمك 4.9مم فقط عند فتح الشاشة، و10.6مم عند طي الشاشة، كما يأتي الهاتف بوزن 236 جرام، أي أقل 3 جرام مقارنة بإصدار سامسونج الأصلي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، وتدعم التثبيت البصري OIS، كما تدعم سامسونج الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي، بينما لم يطرأ تغيير على كاميرة telephoto المميزة بدقة 10 ميجا بيكسل ودعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً لا يطرأ تغيير على كاميرات السيلفي، حيث تضم شاشة الغطاء كاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، بينما تضم الشاشة الرئيسية كاميرة سيلفي مدمجة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل.

وتدعم سامسونج هذا الإصدار الخاص برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy، وينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي معايير الإتصال يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 7، وينطلق بواجهة One UI 6.1.1، ونظام تشغيل Android 14، ومنصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI، مع دعم تحديث النظام حتى 7 سنوات.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، وينطلق Galaxy Z Fold Special Edition بسعر 2028 دولار أو 1868 يورو.

المصدر