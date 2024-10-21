شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف التطبيقات الضارة على هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التطبيقات الضارة هي تلك التي تبدو وكأنها تطبيقات مشروعة، لكنها في الحقيقة تقوم بسرقة بياناتك أو التسبب في أضرار لجهازك، ومع انتشار الهواتف الذكية واعتمادنا عليها في كافة جوانب حياتنا اليومية، يصبح من الضروري معرفة كيفية اكتشاف وحذف هذه التطبيقات الضارة.

علامات تدل على وجود تطبيق ضار:

1. استهلاك البطارية بشكل مفرط: إذا لاحظت أن بطاريتك تفرغ بسرعة دون سبب واضح، فقد يكون هناك تطبيق ضار يعمل في الخلفية.

2. ارتفاع درجة حرارة الهاتف: التطبيقات الضارة غالباً ما تستهلك الكثير من موارد الهاتف، مما يتسبب في ارتفاع حرارته.

3. ظهور إعلانات مزعجة بشكل مستمر: إذا ظهرت إعلانات حتى عندما لا تستخدم تطبيقات، قد يكون هناك تطبيق ضار مسؤول عن ذلك.

4. سلوك غير طبيعي للهاتف: توقف مفاجئ أو بطء شديد في الجهاز قد يكون سببه تطبيقات ضارة.

5. استنزاف البيانات بشكل غير مبرر: إذا لاحظت استخدام بيانات الإنترنت بشكل مفرط وغير مبرر، قد يكون هناك تطبيق يرسل بياناتك إلى جهة خارجية.

كيفية التعامل مع التطبيقات الضارة:

1. تفحص التطبيقات المثبتة: اذهب إلى إعدادات هاتفك وتحقق من التطبيقات المثبتة، إذا وجدت تطبيقات لم تقم بتثبيتها أو تطبيقات مجهولة، قم بحذفها.

2. استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات: هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي تساعدك في الكشف عن البرامج الضارة وحذفها، مثل Norton وKaspersky.

3. تجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة: لا تقم بتحميل التطبيقات من مواقع غير رسمية، واقتصر على المتاجر المعروفة مثل Google Play أو App Store.

4. مراجعة أذونات التطبيقات: تأكد من أن التطبيقات لا تطلب أذونات غير منطقية مثل الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون لتطبيقات لا تحتاج إلى ذلك.

5. إعادة ضبط المصنع: إذا لم تتمكن من حل المشكلة، يمكنك إعادة ضبط المصنع لجهازك، لكن تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك أولاً.