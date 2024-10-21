شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للمستخدمين إضافة الأغانى إلى مكتبة سبوتيفاى: طريقة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إنستجرام المملوك لشركة ميتا عن شراكة مع سبوتيفاي كجزء منها تسهل المنصتان على المستخدمين العثور على الموسيقى التي يحبونها ثم حفظها، أوضح عبر منشور على موقع إكس (تويتر سابقًا)، سيتمكن جميع مستخدميه من حفظ الأغاني التي يكتشفونها في المنشورات المختلفة في مكتبة سبوتيفاي.

يتم استخدام الميزة من خلال النقر على أغنية أو موسيقى يستمعون إليها في منشور على إنستجرام، يتم توجيههم إلى صفحة تعرض منشورات أخرى تستخدم نفس الأغنية أو الموسيقى.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض الصفحة أيضًا زر استخدام الصوت الذي يمكّن المستخدمين من استخدام الأغنية في منشوراتهم الخاصة، كما يظهر زرًا صغيرًا آخر أسفل زر Use Audio الذي سيسمح لهم بإضافة الأغنية إلى مكتبة سبوتيفاي دون مغادرة إنستجرام.

وفقًا لتقرير صادر عن 9To5 Mac، سيتم حفظ الأغنية في قائمة التشغيل "الأغاني المفضلة" وفي علامة التبويب "مكتبتك" بالتطبيق.

ومن أجل إضافة الأغاني من إنستجرام مباشرة إلى مكتبة سبوتيفاي، يجب على مستخدمي إنستجرام أولاً ربط حساباتهم على التطبيق بحساباتهم على سبوتيفاي.

فيما يلي دليل سهل لربط حساب إنستجرام بـ سبوتيفاي:

الخطوة 1: اضغط على الأغنية التي أعجبتك في منشور على إنستجرام.

الخطوة 2: اضغط على زر Add to Spotify في الأعلى.

الخطوة 3: سيطلب إنستجرام من المستخدمين ربط حساباتهم بـ سبوتيفاي، اضغط على زر Link Spotify لبدء العملية.

الخطوة 4: اضغط على زر المتابعة.

الخطوة 5: بعد ذلك، قم بإضافة البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحساب سبوتيفاي الحالي الخاص بك أو قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل أو فيسبوك أو آبل.

الخطوة 6: اضغط على زر تسجيل الدخول.

الخطوة 7: أكمل العملية باتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة.

وفيما يتعلق بالتوفر، بدأ إنستجرام بالفعل في طرح هذه الميزة لمستخدمي iOS وأندرويد على مستوى العالم.