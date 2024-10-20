تكنولوجيا: جهاز BenQ V5010i ينطلق في السوق الهندي بجودة 4K ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت BenQ في السوق الهندي عن جهاز العرض قصير المدى BenQ V5010i الذي يتميز بجودة عرض 4K ultra لدعم الترفيه المنزلي.

يدعم جهاز BenQ V5010i إسقاط الصورة من مسافة قصيرة بحجم 120 إنش، كما تتميز الصورة بألوان حيوية ونابضة بالحياة، أيضاً يأتي مصدر الإضاءة من مصباح ليزر RGB، مع تغطية من معايير ألوان BT-2020 بنسبة 95%، مع تحسينات في تخطيط الألوان وتباين مركزي.

كما يأتي جهاز V5010i بنظام صوتيات مدمج على أن تتميز المكبرات الصوتية بقدرة 40W، مع اثنان من المكبرات الصوتية المميزة بالتردد المرتفع بقدرة 5W لأعلى جودة في الصوتيات مع bass قوي وعميق.

أيضاً ينطلق BenQ V5010i بمميزات مثل Auto Screen Fit، وAuto Keystone، مع 8 نقاط للتثبيت المرن، كما يضم الجهاز منفذ HDMI 2.1، ويدعم إدخال محتوى بجودة عرض 4K بمعدل 120Hz، مع زمن إنتقال سريع لتجربة ألعاب مميزة، كما يدعم الجهاز منصة Android TV لبث محتوى Netflix وAmazon Prime.

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