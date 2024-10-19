تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Infinix Hot 50 Pro Plus بتصميم نحيف بسُمك 6.8مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix اليوم عن هاتف Hot 50 Pro Plus الذي ينطلق بتصميم نحيف بسُمك 6.8مم، وهو أنحف الهواتف الذكية المميزة بحواف بتصميم منحني 3D.

ينطلق هاتف Infinix Hot 50 Pro Plus بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120Hz، كما تأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass، ويتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي.

وتدعم Infinix هذا الإصدار برقاقة معالج Helio G100، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في شاشة هذا الإصدار، والتي تدعم الإستجابة لخاصية اللمس بالأصابع الرطبة.

كما يضم Infinix Hot 50 Pro Plus بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويدعم الهاتف معايير IP54، ويضم 2 من المكبرات الصوتية بتقنية JBL، كما يتوفر بثلاثة الإختيارات في الألوان.

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