تكنولوجيا: إصدار Android 15 متاح الآن لمستخدمي Google Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجري الآن طرح نظام Android 15 على نطاق واسع، وكالمعتاد، فإن هواتف Pixel الخاصة بشركة جوجل هي الأولى التي تتلقى هذا التحديث الكبير. للحصول على التحديث، ستحتاج إلى سلسلة Pixel 6 أو هاتف أحدث. وقد شاركت الشركة منشورًا رسميًا على المدونة يوضح الميزات الرئيسية التي تأتي مع أحدث إصدار من أندرويد.

فيما يلي قائمة الأجهزة المدعومة:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

أحد التحسينات الجديدة في Android 15 هو “المساحة الخاصة”، التي تتيح لك قفل التطبيقات الحساسة خلف طبقة إضافية من المصادقة. عند تفعيل هذه الميزة، سيتم فصل التطبيقات الموجودة في المساحة الخاصة عن بقية تطبيقاتك، ولن تكون مرئية في درج التطبيقات أو التطبيقات الحديثة أو الإشعارات أو الإعدادات.

علاوةً على ذلك، يحصل Android 15 أيضًا على تحسينات موجهة للأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، مع القدرة على تثبيت شريط المهام لتسهيل الوصول السريع إلى التطبيقات وأزواج التطبيقات الأكثر استخدامًا. كما يمكنك إلغاء تثبيت شريط المهام بسهولة باستخدام نفس زر التبديل.

هناك ميزة أمان جديدة تعرف باسم “قفل اكتشاف السرقة” تُضاف أيضًا إلى معظم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 10 والإصدارات الأحدث.

ستعمل هذه الميزة على قفل هاتفك تلقائيًا، مما يمنع تسرب معلوماتك الشخصية في حالة سرقة الجهاز. يتم ذلك من خلال استخدام مستشعرات جهازك والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحركات المرتبطة بالسرقة، مثل التمرير المفاجئ أو الركض. وميزة “Remote Lock” المصاحبة تسمح لك بقفل هاتفك من جهاز آخر عبر رقم هاتفك حتى إذا تم إيقاف تشغيل خاصية “Find My Device”.

بالإضافة إلى طرح Android 15، أعلنت جوجل أيضًا عن إسقاط ميزات Pixel لشهر أكتوبر. يتضمن ذلك Google Gemini بدون استخدام اليدين على سماعات الأذن Pixel Buds Pro و Pro 2 و Pixel Buds A-series.

أما هواتف Pixel 8 والهواتف الأحدث، فتحصل على أوضاع Night Sight و Astrophotography المحسنة، بالإضافة إلى أوضاع تصوير فوتوغرافي وتسجيل فيديو تحت الماء.

علاوةً على ذلك، سيساعد “Audio Magic Eraser” في عزل الأصوات أثناء تسجيلات الفيديو، كما سيحصل تطبيق “Pixel Weather” على أداة لتعقب حبوب اللقاح، بينما يدعم تطبيق مقياس الحرارة على Pixel 8 Pro عدسة الكاميرا.

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