تكنولوجيا: حل سريع لتعطيل ميزة محفوظات الحافظة في تحديث Windows 11 24H2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Windows 11 24H2 تحديثًا رئيسيًا يجلب معه ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسينات أخرى لنظام التشغيل.

ومع ذلك، يرافق هذا التحديث بعض الأخطاء، مثل مشكلة المؤشر التي أشرنا إليها سابقًا. الآن ظهرت مشكلة جديدة تتعلق بعدم عمل ميزة محفوظات الحافظة.

تم تقديم ميزة محفوظات الحافظة لأول مرة في تحديث أكتوبر 2018 لنظام Windows 10، وهي مصممة لحفظ سجل العناصر المنسوخة، بما في ذلك النصوص والصور. ومع إطلاق Windows 11، تم تحسين هذه الميزة لتتيح للمستخدمين رؤية صور GIF والرموز التعبيرية المستخدمة مؤخرًا.

ووفقًا لموقع Windows Last، يعاني بعض المستخدمين من مشكلة جديدة في تحديث Windows 11 24H2، حيث تعرض الحافظة سجلًا فارغًا بدلاً من العناصر المنسوخة.

إذا كنت من بين المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة، يمكنك تجربة الحل البديل التالي حتى تصدر مايكروسوفت إصلاحًا رسميًا:

1. افتح الإعدادات على جهاز الحاسب الخاص بك، وانتقل إلى قسم “النظام” ثم انقر على “الحافظة”.

2. قم بإيقاف تشغيل ميزة “الإجراءات المقترحة” إذا كانت مفعلة.

3. بعد ذلك، اضغط على مفاتيح Windows + V لفتح الحافظة وتحقق مما إذا كانت تعرض العناصر المنسوخة كما يجب.

4. يمكنك إعادة تفعيل “الإجراءات المقترحة” بعد التأكد من أن الحافظة تعمل بشكل صحيح.

حتى الآن، لم تصدر مايكروسوفت أي تعليق رسمي حول هذه المشكلة.

المصدر