تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition وSamsung W25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يمر وقت طويل منذ أن أصدرت شركة Ice Universe حكمها بشأن جانب مهم من جهاز سامسونج القابل للطي والمحدود المدى الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة.

باختصار، ناقش المسرب حالة تجعد الشاشة في الإصدار الخاص من Galaxy Z Fold6، والذي يعتقدون أنه “أفضل من أي وقت مضى”.

والآن، يبدو أن إيفان بلاس ربما يكون قد قدم نظرة أولى على الجهاز المذكور، والذي قمنا بتضمين الدليل عليه أدناه.

لسوء الحظ، لم يشارك بلاس سوى شريحة من صورة أكبر بكثير. علاوة على ذلك، لم يذكر اسم الجهاز المعني. ومع ذلك، فإن التصميم المعروض يحمل جميع السمات المميزة لنموذج Galaxy Z Fold، وإن كان مع بعض الاختلافات الرئيسية عن Galaxy Z Fold6 الحالي.

من ناحية، يحتوي الجهاز الذي لم يُذكر اسمه على زر طاقة وتخطيط زر مستوى الصوت مختلفًا عن Galaxy Z Fold6. كمرجع، يحتوي هاتف Galaxy Z Fold6 على زر طاقة ذي مسافة بادئة بدلاً من الزر البارز الموضح هنا.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن كلا الزرين موجودان داخل غلاف أرق، وهي شائعة طويلة الأمد حول الإصدار الخاص من Galaxy Z Fold6.

ومن ناحية أخرى، يحتوي الجهاز على إطار متوسط ذهبي مع أشرطة أفقية متراكبة، وهو أكثر تفاخرًا من إصدارات Galaxy Z Fold الأخيرة من سامسونج.

بدلاً من ذلك، فإن اللمسة النهائية أقرب إلى W24، وهو الإصدار الصيني من Galaxy Z Fold5 الذي تبيعه سامسونج حصريًا في الصين. نظرًا لأن سامسونج لم تعلن عن إصدار صيني من Galaxy Z Fold6 حتى الآن، فإننا نشك في أن الصورة قد تكون لـ W25، وبالتالي Galaxy Z Fold6 Special Edition.

حاليًا، من المتوقع أن تعلن سامسونج عن كليهما في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أن هناك شائعات فقط عن إطلاق Galaxy Z Fold6 Special Edition في كوريا الجنوبية في الوقت الحالي.

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