تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعات Redmi Buds 6 Lite مع تقنية ANC وبطارية تدوم 36 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي سماعات أذن متوسطة التكلفة تسمى Redmi Buds 6 Lite في السوق الصينية بعد ظهورها لأول مرة عالميًا مؤخرًا. يبلغ سعر سماعات الأذن 139 يوانًا (20 دولارًا) وهي متاحة الآن للطلب المسبق على JD.com.

تتميز Redmi Buds 6 Lite بتصميم مريح داخل الأذن وهي متوفرة بثلاثة ألوان أنيقة: الأزرق والأبيض والأسود. كما تحتوي سماعات الأذن على محركات ديناميكية مطلية بالتيتانيوم مقاس 12.4 ملم، مما يوفر صوتًا عالي الدقة مع صوت جهير قوي ومستويات عالية واضحة.

علاوةً على ذلك، يأتي الجهاز مزودًا بأربعة ملفات تعريف صوت EQ محددة مسبقًا وإعدادات EQ قابلة للتخصيص، مما يسمح بتجربة صوتية مخصصة تناسب أنواع الموسيقى المختلفة. كما أنه يدعم برنامج الترميز AAC، وهذا يعزز جودة الصوت على الأجهزة المتوافقة.

تتميز سماعات الأذن أيضًا بخاصية عزل الضوضاء النشطة (ANC) بمقدار 42 ديسيبل، وهي ترقية كبيرة عن الطرازات السابقة.

كما انها تأتي مزودة بميكروفون مزدوج يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل ضوضاء الرياح، وهي قادرة على مقاومة سرعات الرياح تصل إلى 6 م / ث، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأنشطة الخارجية مثل الركض أو ركوب الدراجات.

يمكن لتقنية ANC الموجودة في هذه السماعات منع الضوضاء التي تصل إلى 2.5 كيلو هرتز، مما يجعلها مثالية للاستخدام في إعدادات المدينة المزدحمة أو أثناء التنقل.

عندما يتعلق الأمر بأداء البطارية، فإن Redmi Buds 6 Lite مثيرة للإعجاب، حيث توفر ما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة وما يصل إلى 36 ساعة إجمالاً مع علبة الشحن (Type-C).

كما انها تدعم الشحن السريع، مما يوفر ساعتين من الاستماع بعد شحن لمدة 10 دقائق. في حين أن الإصدار العالمي يعد بعمر بطارية ممتد قليلاً يصل إلى 38 ساعة، إلا أن الفرق يظل ضئيلاً بالنسبة لمعظم المستخدمين.

تدعم سماعات الأذن “مشاركة الصوت” مع أجهزة مختارة من Xiaomi وRedmi، مما يسمح لزوجين من سماعات الأذن بالاتصال بجهاز واحد. تتوافق هذه الميزة مع الهواتف الرائدة مثل سلسلة Xiaomi 14 وXiaomi 13 وRedmi K70.

علاوة على ذلك، تدعم سماعات الأذن تطبيق Xiaomi Earbuds، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة الاستماع الخاصة بهم عن طريق ضبط الإعدادات، والتحقق من حالة البطارية، وتكوين ملفات تعريف EQ المخصصة. يتضمن التطبيق أيضًا تحديثات البرامج الثابتة للحفاظ على أداء سماعات الأذن على النحو الأمثل.

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