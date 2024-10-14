تكنولوجيا: تحديث Android 16 سيتضمن دعمًا طرفيًا ودعمًا كاملًا لـ Linux VM مع تسريع GPU

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان مستخدمي Chromebook لديهم القدرة على تثبيت جهاز Linux الظاهري (VM) منذ فترة للحصول على مزيد من الوظائف. ولكن قريبًا، سيحصل نظام أندرويد أيضًا على تجربة Linux، استنادًا إلى التزام حديث بمشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP).

يعتمد Android Runtime (ART) على نواة Linux، لكن جوجل تخطط الآن لمنح المطورين والمستخدمين مزيدًا من المرونة لتشغيل سطح مكتب Linux كامل. يبدو هذا مشابهًا لمشروع Ferrochrome الذي عرضته جوجل قبل عدة أشهر، والذي سمح بتشغيل Chrome OS على هواتف Pixel.

يأتي هذا التطور بفضل Android Virtualization Framework (AVF) الذي تم تقديمه لأول مرة مع Android 13.

ومع Android 15، حصل AVF على القدرة على تشغيل أنظمة تشغيل بواجهة مستخدم رسومية في جهاز افتراضي مع تسريع كامل لوحدة معالجة الرسومات (GPU).

على الرغم من ذلك، كان مشروع Chrome OS على Pixel 8 في ذلك الوقت مجرد إثبات للمفهوم. ولكن الآن، قد نرى تطبيقًا عمليًا لهذه التقنية.

ووفقًا لمشعل الرحمن الذي يكتب لـ Android Authority، تعمل جوجل على تطوير تطبيق Terminal لنظام أندرويد. يستند الرحمن إلى تصحيحات جديدة أُضيفت إلى AOSP، تتعلق بخيار “ferrochrome-dev-option”، الذي يضيف مفتاح تبديل “Linux Terminal” ضمن خيارات المطور.

ورغم أن تطبيقات المحاكي الطرفي التي توفر بيئة Linux كانت متاحة على متجر Play لفترة طويلة، فإن تطبيق جوجل الجديد سيدمج الجهاز الافتراضي مباشرة في نظام أندرويد.

سيمكن تطبيق Terminal الجديد المستخدمين من تشغيل توزيعة Linux كاملة داخل جهاز افتراضي، مع إمكانية التعامل معها عبر عنوان IP محلي لتمرير أوامر Linux من مضيف أندرويد.

حاليًا، يتطلب تطبيق Terminal من المستخدمين توفير صورة Debian يدويًا وإنشاء ملف vm_config.json. ومع ذلك، يتوقع الرحمن أن تصبح النسخة النهائية أكثر سهولة بفضل تطبيق LinuxInstaller، الذي سيقوم بذلك تلقائيًا.

يبدو أن جوجل تخطط لتحويل هذا التطبيق الطرفي البسيط حاليًا إلى تطبيق كامل المواصفات عن طريق إضافة ميزات مثل القدرة على تغيير حجم الأقراص، إعادة توجيه المنافذ، واستعادة الأقسام.

كما ستعزز جوجل أيضًا AVF بميزات إضافية مثل النسخ الاحتياطي للقطات واستعادتها، المحاكاة الافتراضية المتداخلة، ودعم الأجهزة x86_64.

ورغم أن معظم المستخدمين قد لا يشعرون بالحاجة إلى استخدام تطبيق Terminal على هواتفهم الذكية، فإن هذه الميزات يمكن أن تكون مفيدة للمطورين الذين يحتاجون إلى أدوات سطر الأوامر أثناء التنقل.

ومع دعم AVF لتطبيقات بواجهة مستخدم رسومية، قد نرى شيئًا مشابهًا لما قدمته سامسونج سابقًا مع Linux على DeX، وربما يصبح تشغيل Windows على ARM بشكل شبه أصلي على هاتفك أمرًا ممكنًا. الاحتمالات تبدو غيرمحدودة.

من المتوقع أن يصل تطبيق Terminal الجديد الذي يدعم Linux إلى Android 16 العام المقبل. حاليًا، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستتوفر في ROMs الخاصة بشركات تصنيع الهواتف الأخرى، ولكن من المتوقع على الأقل أن تدعم أجهزة Pixel هذا التحديث.

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