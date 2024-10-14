تكنولوجيا: BOE تكشف عن تفاصيل مواصفات شاشة OnePlus 13 غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت BOE اليوم عدد من الإعلانات التشويقية التي تؤكد على خططها لكشف تفاصيل مواصفات الشاشة التي تدعم هاتف OnePlus 13 غداً.

انطلق هاتف OnePlus 12 العام الماضي بشاشة X1 Oriental المطورة من BOE، واليوم تستعد العملاق الصيني BOE لإطلاق الجيل الثاني من الشاشات.

ولقد أكدت الإعلانات التشويقية على أن شركة BOE تخطط غداً للكشف عن تفاصيل شاشة X2 Oriental الجديدة، والتي تدعم هاتف OnePlus 13 المرتقب، كما تعقد BOE الحدث غداً بالتعاون مع شركة وان بلس وOppo.

وتعد شاشة BOE أولى الشاشات التي تأتي بتصنيف A++ من DisplayMate، كما تؤكد الشركة على أن شاشة X2 Oriental الجديدة تأتي بتحسينات في مستوى السطوع، وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة مع حماية أعلى للعين.

يذكر أت شاشة X2 Oriental تقدم للمرة الأولى في هاتف وان بلس OnePlus 13، وهاتف Oppo Find X8، على أن تتميز هذه الإصدارات بتصميم منحني في الشاشة بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض QHD+، مع دعم تقنية LTPO.

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