تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 FE يأتي بتصميم نحيف ينافس iPhone 17 Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy SFE، ولقد أوضح تقرير جديد أن هاتف Galaxy S25 FE يأتي بتصميم نحيف ينافس iPhone 17 Air.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق سلسلة Galaxy S25 في حدث يعقد في شهر يناير المقبل، إلا أن أن أحدث التسريبات تسلط الضوء على إصدار Galaxy S25 FE المرتقب إطلاقه العام المقبل.

ويستمر التنافس بين ابل وسامسونج في الجيل القادم من الهواتف الذكية، فمع إتجاه ابل لتطوير إصدار بتصميم أنحف بعلامة iPhone 17 Air أو iPhone 17 Slim التجارية، تخطط سامسونج أيضاً لتطوير هاتف Galaxy S25 FE بتصميم نحيف ينافس إصدار ابل المرتقب.

كما تؤكد أحدث التقارير على أن سامسونج تتجه لتطوير تصميم سلسلة Galaxy S25 بتصميم أنحف من الإصدارات الحالية.

من جانب أخر تخطط ابل لإطلاق سلسلة iPhone 17 التي تتضمن إصدار Slim في حدث يعقد في شهر سبتمبر من عام 2025.

ويؤكد التقرير الجديد الذي نشر عبر “ETNews” في كوريا إلى أن الإصدار الأكثر نحافة من هواتف سامسونج سيكون في سلسلة SFE.

يذكر أن سامسونج تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Galaxy S25 والتي تتضمن الإصدار الرئيسي المميز بحجم شاشة 6.2 إنش، وهاتف Galaxy S25 Plus المميز بحجم 6.7 إنش، وهاتف Ultra المميز بحجم شاشة 6.9 إنش.

بينما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S25 FE يأتي بحجم شاشة 6.7 إنش، كما ينطلق بتصميم أنحف مقارنة بهاتف Galaxy S24 FE، ومن المتوقع أن تدعم سامسونج الإصدار الجديد برقاقة Mediatek التي تستخدم للمرة الأولى في هذه السلسلة.

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