علوم وتكنولوجيا

Fortnitemares 2024.. تفاصيل عودة الهالوين إلى Fortnite 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات الحدث السنوي لعيد الهالوين في Fortnite أمس السبت، والذي يأتي بعنوان Fortnitemares 2024، وسيتضمن عودة Horde Rush، ومجموعة من المهام والمكافآت الجديدة، ومجموعة من الملابس المميزة ذات الطابع المرعب والتي ستصل إلى المتجر.
ويتوفر Horde Rush طوال مدة حدث هذا العام، وسيتمكن اللاعبون من إكمال مهام Horde Rush ومهام Rocket Racing Nitemares للحصول على نقاط خبرة تمنح مجموعة متنوعة من المكافآت.
فعالية الهالوين 2024 تصل إلى Fortnite 

Fornitemares 2024

كما يصل Fornitemares 2024 مع سلاح منشار كهربائي جديد يُدعى Boom Billy، والذي يمكن استخدامه لشق طريقك عبر الأعداء، وتعود بندقية Wood Stake وقاذفة اليقطين ومكنسة الساحرة جميعاً لحدث هذا العام.
وتشمل الأزياء الجديدة Billy the Puppet من فيلم Saw، وLeatherface من فيلم The Texas Chainsaw Massacre، وPumpkin King وSally من فيلم The Nightmare Before Christmas، وMephisto وShe-Venom وAgony من Marvel.
fortnite-horde-rush

بالإضافة إلى Cruella de Vil وMaleficent وCaptain Hook وRavemello وEdward Scissorhands.
وستكون هناك فرصة لفتح أزياء She-Venom وAgony قبل وصولها إلى المتجر للاعبين الذين يشاركون في بطولة Symbiote Cup، ويستمر حدث Fortnitemares 2024 حتى نهاية الفصل الخامس من الموسم الرابع.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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