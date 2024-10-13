تكنولوجيا: تسلا تكشف عن سيارة أجرة روبوتية بقيمة 30 ألف دولار بدون عجلة قيادة أو دواسات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Tesla أخيرًا عن سيارة الأجرة الآلية المنتظرة، التي كانت محط إثارة لسنوات عديدة بأسماء مثل “Cybercab” و”Robotaxi”، خلال حدث أقيم ليلة الخميس.

تتميز السيارة ذات المقعدين بتصميم مستقبلي وميزات مبتكرة مثل أبواب الفراشة والشحن اللاسلكي، ولكن الميزة الأكثر لفتًا للانتباه هي غياب عجلة القيادة، حيث تم تصميمها لعالم يعتمد فيه الركاب كليًا على القيادة الذاتية. ومع ذلك، تظل هناك بعض الشكوك حول مدى قدرتها على القيادة الذاتية. دعونا نستعرض التفاصيل.

تأتي Cybercab بمظهر أنيق وجذاب، إذ ظهرت لأول مرة بلون ذهبي مع شريط ضوئي يحتوي على مصابيح أمامية مصفوفة، مما يذكر بتصميم شاحنة Cybertruck.

وبالإضافة إلى غياب عجلة القيادة، تفتقر السيارة إلى الدواسات وحتى نافذة خلفية، وتعتمد بشكل كامل على الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتوفير رؤية 360 درجة لمحيطها.

وقام الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بدخول استعراضي خلال الحدث داخل Cybercab. في الداخل، يتم استقبال الركاب بأجواء تشبه الصالة، مع وجود مساحة واسعة للأمتعة بفضل الصندوق الخلفي الكبير.

تدعم Cybercab الشحن اللاسلكي، وتعد أول سيارة من Tesla تستخدم هذه التقنية، حيث تفتقر إلى منفذ شحن تقليدي. لم يتم التطرق إلى التفاصيل الفنية مثل حجم البطارية أو سرعة الشحن، ولكن الشحن الحثي، الذي تعتمد عليه السيارة، يستخدم المجالات الكهرومغناطيسية لنقل الطاقة من لوحة الشحن إلى البطارية.

وأوضح ماسك ان سيارة الأجرة الآلية لا تحتوي على قابس؛ فقط تمر عبر الشاحن الحثي وتشحن نفسها.

هل تسير Tesla Cybercab بشكل مستقل؟

الآن، دعونا نواجه المشكلة الأساسية: تكنولوجيا القيادة الذاتية. وعدت Tesla بقدرات القيادة الذاتية الكاملة لسنوات، إلا أن النماذج الحالية المزودة بحزمة “القيادة الذاتية الكاملة (FSD)” لا تزال تتطلب إشرافًا بشريًا.

هذا يثير تساؤلات حول غياب عناصر التحكم في السائق في Cybercab. أكد ماسك أن السيارة تعتمد على أحدث حواسيب Tesla AI5 وتستخدم أنظمة الكاميرات بشكل كامل. كما أشار إلى خططه لتفعيل القيادة الذاتية الكاملة غير الخاضعة للرقابة العام المقبل في مناطق محددة.

لكن، بصراحة، هذا الوعد قد تكرر لعدة سنوات دون تحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن Tesla بحاجة إلى تحسين معدلات فك الارتباط (التي تستدعي تدخل السائق البشري) قبل أن تصبح القيادة الذاتية الكاملة واقعًا. لذا، لا يزال هناك شك حول مدى تحقيق هذا الوعد قريبًا.

سعر وتوافر Tesla Cybercab

أما بالنسبة للسعر والتوافر، فقد أعلن ماسك أن إنتاج Cybercab سيبدأ “قبل عام 2027” وأن سعرها سيكون أقل من 30 ألف دولار.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن الجيل الثاني من Tesla Roadster، الذي تم الكشف عنه في عام 2017، لم يدخل حيز الإنتاج بعد. لذا، لا يوجد ما يضمن أن Cybercab لن تواجه نفس التأخير. التوقعات مرتفعة، لكن الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت Tesla وماسك سيتمكنان من الوفاء بهذه الوعود.

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