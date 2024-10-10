شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أسواق العملات الرقمية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق العملات الرقمية المشفرة الأوسع تراجعاً مع استمرار تقييد شهية المخاطرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التى من المرجح أن تؤثر على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 2.3% إلى 60,919.2 دولار، حيث تعرضت أكبر عملة مشفرة في العالم لضغوط نتيجة التكهنات حول بيع عدد كبير من الرموز التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية؛ وفق ما أورده موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية، اليوم الخميس.

كما تأثرت أسعار بيتكوين ببعض القوة في الدولار، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

كما انخفضت العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة، إيثريوم، بنسبة 2.1% لتصل إلى 2,395.41 دولار؛ بالإضافة إلى تراجع عملة سولانا وإكس آر بي وكاردانو بين 1% و3%، بينما تراجعت بوليجون بنسبة 0.3%.

وفيما يتعلق بالعملات الميمية، انخفضت دوجكوين بنسبة 0.3%، وأظهر ملخص اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن صانعي السياسات دعّموا بشكل عام تخفيض البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر الماضي، لكنهم لم يلتزموا بسرعة التخفيضات المستقبلية.

وتُعتبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقررة لاحقاً اليوم الخميس، في دائرة التركيز للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يكون التضخم العام قد تراجع قليلاً في سبتمبر، بينما من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتاً.

تشير توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول إلى تأثير سلبي على العملات المشفرة، حيث تشير إلى توافر سيولة أقل للاستثمار في الأصول المضاربة.