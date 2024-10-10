تكنولوجيا: NFC تقنية ذكية تحول هاتفك لمحفظة.. كيف تعمل وكيف تستفيد منها؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد تقنية NFC أو الاتصال قريب المدى (Near Field Communication) واحدة من أهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة، التي باتت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، هذه التقنية البسيطة، التي تتيح الاتصال بين الأجهزة من مسافات قصيرة جدًا، يمكن أن تحول هاتفك الذكي إلى محفظة رقمية أو وسيلة لفتح الأبواب، وحتى نقل البيانات بسرعة فائقة، في هذا التقرير، نستعرض كيف تعمل تقنية NFC وكيف يمكنك الاستفادة منها.

كيف تعمل تقنية NFC؟

تعتمد تقنية NFC على مبدأ الاتصال اللاسلكي قصير المدى، حيث يتم تبادل البيانات بين جهازين إلكترونيين عندما يكونان على مسافة تقل عن 4 سنتيمترات. ما يميز NFC عن غيرها من التقنيات مثل Bluetooth هو سهولة وسرعة الاتصال بدون الحاجة إلى إعدادات معقدة. بمجرد تقريب جهازين يدعمان NFC من بعضهما، يتم إنشاء حقل كهرومغناطيسي يتيح نقل البيانات بشكل آمن وسريع.

الأجهزة التي تدعم NFC تنقسم إلى:

الأجهزة النشطة: مثل الهواتف الذكية وأجهزة الدفع الإلكتروني التي يمكنها إرسال واستقبال البيانات.

الأجهزة السلبية: مثل بطاقات الدفع الذكية أو الملصقات الذكية (NFC Tags) التي تحتوي على معلومات ثابتة ولا ترسلها إلا عند تفعيلها من جهاز نشط.

استخدامات تقنية NFC وكيف تستفيد منها؟

تقدم تقنية NFC العديد من الاستخدامات المتنوعة، والتي تسهل الحياة وتجعل التواصل الرقمي أسرع وأكثر أمانًا. من بين أبرز الاستخدامات:

الدفع الإلكتروني:

بفضل NFC، يمكنك تحويل هاتفك إلى محفظة إلكترونية. تطبيقات مثل Apple Pay و Google Pay تسمح لك بالدفع ببساطة عبر تقريب الهاتف من جهاز الدفع الإلكتروني في المتاجر، مما يوفر السرعة والأمان في المعاملات.

نقل البيانات:

NFC تُستخدم أيضًا لنقل البيانات بين الأجهزة بسرعة، مثل مشاركة الصور أو الملفات بين هاتفين بمجرد ملامستهما. وهي أسهل وأسرع من البلوتوث في بعض الحالات.

البطاقات الذكية:

العديد من بطاقات النقل العام أو بطاقات الدخول إلى الأماكن تعتمد على NFC. يمكنك استخدام هاتفك للدخول إلى المكاتب أو استخدام وسائل النقل العام.

الألعاب وأجهزة الواقع المعزز:

يتم توظيف NFC في بعض الألعاب والأجهزة الترفيهية للسماح بتفاعل سريع بين الأكسسوارات والألعاب، مثل توصيل شخصيات في ألعاب معينة عن طريق الـ NFC.

الأتمتة المنزلية:

يمكن استخدام ملصقات NFC لتنفيذ أوامر معينة على هاتفك بمجرد ملامسته للملصق، مثل تشغيل أضواء المنزل أو تشغيل الموسيقى، مما يزيد من سهولة التحكم في المنزل الذكي.

مزايا تقنية NFC:

سرعة وسهولة الاستخدام: لا تحتاج إلى إدخال أي كلمات مرور أو أرقام، فقط قم بلمس الجهازين.

الأمان: تستخدم تقنية NFC تشفير قوي لحماية البيانات المتبادلة.

التنوع: يمكن استخدام تقنية NFC في العديد من التطبيقات المختلفة.

عيوب تقنية NFC:

المسافة القصيرة: يجب أن يكون الجهازين قريبين جداً من بعضهما للعمل.

لا تدعم جميع الأجهزة: ليست كل الأجهزة تدعم تقنية NFC.