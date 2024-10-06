شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Dragon Age: The Veilguard.. مغامرة شيقة في محاربة التنانين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في عالم مليئ بالمغامرة والكائنات المتوحشة والتنانين، تدور أحداث لعبة Dragon Age: The Veilguard التي أصبحت جاهزة للإصدار في موعدها 31 أكتوبر الحالي على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي المنزلية.



وتأتي هذه اللعبة بعد 10 أعوام من صدور Dragon Age: Inquisition الشهيرة، مما يجعل محبي عالم التنانين والأكشن ينتظرون اللعبة الجديدة بحماس.

وتجسد اللعبة حكايات أرض Thedas المفعمة بالحياة التي أصبحت في أمس الحاجة إلى شخص ينقذها، بعدما يتحرر 2 من الجبابرة القدماء الفاسدين من عصور الظلام.



تعزيز أسلوب القتال

يلعب دور البطل "Rook"، إذ يقاتل ويقود فريق مكون من 7 رفاق، كل منهم لديه قصته المليئة بالإثارة والقصص المؤثرة، وكذلك لكل منهم خبرته وقدراته الفريدة بالقتال ليواجهوا معًا التنانين والأشرار.

وخلال اللعبة يمكنك الاختيار من بين مختلف المنافسات وفئات القتال، وتخصيص مظهرك الخاص، وأثناء مغامراتك ستكتسب قدرات جديدة وتكتشف قطع أثرية فريدة من نوعها وقوية لتعزيز أسلوب قتالك.