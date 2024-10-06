شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفوز بقضية براءة اختراع متعلقة بـ Face ID وTouch ID .. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة أبل في الدفاع عن تقنية Secure Enclave ضد دعاوى انتهاك براءات الاختراع في محكمة أمريكية مؤخرا، ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg Law، فقد قضت هيئة محلفين في المنطقة الغربية من تكساس بأن تقنية Secure Enclave، وهي ميزة أمان مدمجة في أجهزة أبل، لا تنتهك أيًا من براءات الاختراع الأربع للتحقق من المستخدم، والتي ادعت شركة Identity Security LLC ملكيتها لها.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد شركة أبل

زعمت دعوى قضائية اقامتها شركة Identity Security LLC ضد أبل والتي سعت للحصول على أكثر من 360 مليون دولار كتعويضات، أن استخدام شركة أبل لتقنية Secure Enclave في ميزات مثل Face ID وTouch ID وأمان رمز المرور ينتهك براءات اختراع شركة Identity Security LLC.

ومع ذلك، انحازت هيئة المحلفين إلى شركة أبل وساعدت الشركة في الفوز بدعوى النزاع على براءات الاختراع المهمة لصالح شركة التكنولوجيا العملاقة.

يذكر أنه في عام 2013، قدمت شركة أبل تقنية Secure Enclave مع iPhone 5s الذي أصبح أول iPhone يصل مع Touch ID، وقد شهد هذا ظهور نظام التعرف على بصمات الأصابع Touch ID والذي أصبح متاحًا الآن على كل أجهزة أبل تقريبًا بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch وHomePod.

ويوجد نظام الأمان المخصص هذا داخل شرائح Apple، معزولًا عن المعالج الرئيسي لتوفير طبقة إضافية من الحماية لبيانات المستخدم الحساسة، وتتولى Secure Enclave مسؤولية حماية المعلومات المهمة مثل بيانات Touch ID وFace ID، مما يضمن أنه حتى في حالة اختراق نظام تشغيل الجهاز، تظل هذه البيانات الحساسة آمنة، إنها شهادة على التزام Apple بخصوصية المستخدم وأمان البيانات، حيث تلعب دورًا حيويًا في أجهزتها.

وفي عام 2021، رفعت شركة Identity Security LLC دعوى قضائية ضد Apple لانتهاكها أربع براءات اختراع أمريكية تتعلق بأنظمة الأمان هذه. ومع ذلك، لم يذكر التقرير ما إذا كانت الشركة تخطط لاستئناف حكم هيئة المحلفين الذي أيد Apple.

وصفت شركة Identity Security نفسها بأنها "شركة توظيف متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات تستخدم محترفي تكنولوجيا المعلومات الموهوبين للغاية لحل تحديات الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا والأمن".