شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء اشتراك Spotify Premium على أى جهاز.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

هل تفكر في إنهاء اشتراكك في Spotify Premium ؟ ربما تبحث عن التبديل إلى خدمة بث موسيقى مختلفة، أو ربما تحتاج إلى تقليص نفقاتك الشهرية؟ أياً كان السبب، فإن إلغاء حساب Spotify الخاص بك عملية بسيطة، ولكن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها للقيام بذلك بشكل صحيح فى الخطوات التالية:

الخطوة 1: أول شيء عليك القيام به هو تشغيل متصفحك المفضل والتوجه إلى سبوتيفاى دوت كوم ، والذي يجب أن يفتح تلقائيًا في قسم نظرة عامة على الحساب على موقع Spotify الإلكتروني.

إذا كنت تستخدم تطبيق Spotify لسطح المكتب، فإن الوصول إلى إعدادات حسابك من القائمة المنسدلة سيؤدي أيضًا إلى فتح نافذة متصفح وتوصيلك إلى نفس المكان، ومع ذلك لا يمكن القيام بذلك باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

الخطوة 2: الآن بعد أن وصلت إلى شاشة نظرة عامة على حسابك، حدد الخطط المتاحة من الشريط الجانبي على اليسار، وسيظهر بعد ذلك مربع يحتوي على معلومات حول عضويتك الحالية والخطط الأخرى المتاحة.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار Spotify Free يوجد في أسفل الصفحة تمامًا ، اضغط فوق الزر الكبير Cancel Premium الموجود أسفله.

الخطوة 4: كل ما تبقى الآن هو تأكيد قرارك بالضغط فوق " متابعة" لإلغاء الاشتراك ومتابعة التأكيدات، مرة أخرى، تذكر أن عضويتك لن تنتهي على الفور. سيكون لديك حتى نهاية تاريخ اشتراكك المدفوع لمواصلة استخدامها.

الخطوة 5: ملاحظة: إلغاء حساب Spotify الخاص بك باستخدام جهاز Android يشبه إلى حد كبير القيام بذلك على سطح المكتب ، ويتم ذلك عبر متصفح الويب على الجهاز.