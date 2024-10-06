شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Gemini Live يدعم 40 لغة للدردشة الصوتية بالذكاء الاصطناعي خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل خدمة Gemini Live، وهي خدمة الدردشة الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بلغة واحدة فقط فى البداية وهى الإنجليزية.

واليوم تعمل الشركة على توسيع الخدمة لتشمل عددًا من اللغات الأخرى، بدءًا بالفرنسية والألمانية والبرتغالية والهندية والإسبانية ، وفي حين يبدو أن دعم هذه اللغات وشيكًا بالنسبة للكثير من الناس لا تزال الشركة تتعهد بميزات أخرى لخدمة Gemini مع جداول زمنية غامضة "في الأسابيع المقبلة".

وتتوقع جوجل أن اللغات التي بدأت في الطرح اليوم ستكون متاحة لجميع المستخدمين "في غضون أسبوعين ، أما بالنسبة للغات الأخرى فتقول جوجل إنها ستوفر أكثر من 40 لغة خلال "الأسابيع المقبلة"، وهو أمر يصعب تحديده.

ومع ذلك، كان الجدول الزمني لجوجل من الإعلان إلى الطرح الكامل لـ Gemini Live سريعًا بشكل غير عادي فقد تم الكشف عنه مع سلسلة Pixel 9 في منتصف أغسطس كميزة للمشتركين فقط ، وبعد شهر واحد فقط، فتحته الشركة كميزة مجانية لجميع مستخدمي Android.

وفى الوقت نفسه، كانت القدرات الموسعة لمساعد Gemini الافتراضى أى الوضع غير الصوتى تسير على مسار أبطأ.

وكانت شركة جوجل قد أعلنت فى مؤتمر I/O فى وقت سابق من العام الجارى عن إطلاق ملحقات Gemini للتقويم والمهام وKeep ، ويعزز تحديث الشركة اليوم هذا الوعد، حيث يذكرنا بأن هذه الملحقات ستسمح لـ Gemini بالقيام بأشياء مثل إضافة مجموعة من التواريخ من نشرة إعلانية إلى التقويم الخاص بك أو إنشاء قائمة تسوق من صورة لوصفة.