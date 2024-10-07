شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Lens يضيف "البحث الصوتي" و"المنتجات المماثلة" خلال التسوق والان مع تفاصيل الخبر

حدثت شركة جوجل مؤخرًا تطبيق Google Lens بميزة الفيديو القصير التي ستسمح للمستخدمين بتحميل مقطع فيديو والحصول على استجابة لاستفساراتهم عبر AI Overviews، كما أضافت الشركة ايضا ميزة البحث نفسه، إضافة إلى ميزة "المنتجات المماثلة" وتحديث كبير لكيفية عرض النتائج للمستخدمين.

مميزات جديدة في Google Lens

أوضحت جوجل أن ميزة "البحث الصوتي" تشبه ميزة الفيديو القصير، لكنها تعمل أيضًا مع الصور، حيث يمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو أي شيء يريدون إجراء بحث عنه، والضغط على زر التصوير، والتحدث عن استفسارهم ليتم الرد عليه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لـجوجل تتوفر ميزة الإدخال الصوتي حاليًا عالميًا في تطبيق جوجل لنظامي التشغيل اندرويد وiOS، ومع ذلك، في الوقت الحالي يدعم فقط الاستعلامات باللغة الإنجليزية، وإلى جانب إمكانية البحث الصوتي، تعمل الشركة أيضًا على إجراء تحسينات على تجربة التسوق باستخدام Lens، فعندما يتم التقاط صورة لمنتج باستخدام الأداة، يمكنها العثور على نفس المنتج بالضبط ومنتجات مماثلة مدرجة عبر الإنترنت على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة، ولكن الآن، تقوم جوجل بتغيير صفحة النتائج لإظهار محتوى أكثر إفادة حول المنتج الذي تم البحث عنه.

وتقول جوجل إن المستخدمين سيرون الآن معلومات أساسية حول المنتج الذي تم البحث عنه، بما في ذلك المراجعات ومعلومات الأسعار عبر تجار التجزئة وأماكن الشراء، وتستخدم ميزة Google Lens الان نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ورسم التسوق الخاص بالشركة لفرز كتالوج يحتوي على 45 مليار منتج للعثور على المعلومات الصحيحة.

كما تلقى Google Lens ترقية كبيرة مع ميزة البحث القصيرة القائمة على الفيديو والتي تم طرحها الأسبوع الماضي، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على أيقونة التصوير لتسجيل مقطع فيديو مدته 20 ثانية تقريبًا والذي يمكن معالجته بعد ذلك بواسطة Gemini AI الذي يعمل على تشغيل AI Overviews، وأشارت جوجل أن هذه الميزة ستجعل من السهل التقاط حركة أو جسم متحرك وطرح استفسارات عنه.