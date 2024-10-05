شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 50 لعبة جديدة.. تعرف على أبرز ألعاب إيبك جيمز المجانية للهواتف والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون متجر جوجل بلاي واحدًا من أكبر متاجر تطبيقات الألعاب المتاحة على نظام أندرويد، ولكن هذا لا يمنع متاجر الطرف الثالث من المنافسة، نظرًا لأن متاجر التطبيقات مثل TapTap وAptoide تستهلك بالفعل تدفق إيرادات تطبيقات جوجل، تخطط شركة إيبك جيمز المصنعة للعبة Fortnite و Fall Guys لجلب برنامج الألعاب المجانية الخاص بها إلى الأجهزة المحمولة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي مائدة مستديرة في Unreal Fest، قال ستيف أليسون، المدير العام لشركة إيبك جيمز، إن الشركة تخطط لجلب ما يصل إلى 50 لعبة إلى المتجر بحلول نهاية العام، مع كون Ark: Ultimate Mobile Edition واحدة منها.

وذكر أيضًا أن إيبك جيمز لم تعمل بعد على "حل الدفع"، مما قد يؤخر العملية لبضعة أشهر وفقا لما نقلته موقع موبايل جيمر.

تعمل الشركة أيضًا على ميزات اجتماعية وحفلات مدمجة مثل الدردشة داخل اللعبة والتوافق عبر الأنظمة الأساسية تمامًا مثل إصدارات الكمبيوتر الشخصي، مما يسمح للاعبين بالتعاون واللعب مع بعضهم البعض حتى لو كانوا على منصات مختلفة، ذلك بالإضافة إلى ألعاب الطرف الثالث القادمة إلى متجرها.

وأعلنت إيبك جيمز أيضًا أنها تعمل على أدوات “النشر الذاتي”، مما يسمح للمطورين بإتاحة ألعابهم على المتجر دون الحاجة إلى أي تفاعل مع الشركة.

في الآونة الأخيرة، رفعت إيبك دعوى قضائية ثانية لمكافحة الاحتكار ضد جوجل وسامسونج، متهمة الشركتين بمنع المستخدمين من تثبيت التطبيقات من متاجر الطرف الثالث.

وتأتي الدعوى القضائية بعد ما يقرب من أربع سنوات من تقديم إيبك جيمز دعوى مماثلة لمكافحة الاحتكار ضد عملاق الإنترنت.