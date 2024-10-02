شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمطار نيزكية وظواهر كونية فريدة نراها لأول مرة فى أكتوبر الجارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في جريدة "The Sun" البريطانية، عن هطول أمطار نيزكية، في أكتوبر الجاري، لتكون أمام فرصة لرؤية مذنب لمرة واحدة في العمر، حيث سيمر المذنب الساطع C/2023 A3 بالقرب من الأرض خلال الأيام القادمة، والذي سيكون مرئيًا للناظرين.

موعد سقوط الأمطار النيزكية

ويتوقع العلماء، أنه سيتم رصد هذه الأمطار النيزكية في تاريخ 8 إلى 9 أكتوبر، حيث تتساقط زخات شهب نشطة بين 6 و10 أكتوبر، لكنها ستبلغ ذروتها في التاريخ سالف الذكر.

كما توقع العلماء أيضا، أن يمر المذنب 21 P/Giacobini-Zinner بالقرب من الأرض الأسبوع المقبل، حيث يمكن لمراقبي النجوم رؤية ما يقرب من 10 شهب في الساعة.

وقد كانت أكثر زخات شهب دراكونيد نشاطًا في القرن العشرين في عامي 1933 و1946، ويحدث هطول الشهب بالكامل قبل مرحلة الربع الأول من القمر، عندما يكون قرص القمر في مرحلة الهلال المتزايد، وهذا يعني أن ظروف الرصد ستكون جيدة، مع القليل من سطوع القمر الذي يلقي الضوء في السماء.

موعد سقوط مطر شهب الجبار

يُعد مطر شهب الجبار، أحد أشهر عروض الشهب النشطة التي يمكنك رؤيتها من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، لكنها ستصل إلى ذروة نشاطها بين ليلة 21 و22 أكتوبر.

مرور المذنب هالي على الأرض

وتأتي هذه الأمطار النيزكية يتكون من الحطام الصخري من المذنب هالي، الذي يمر بالأرض مرة كل 75 عامًا تقريبًا.

موعد مرور المذنب C/2023 A3

ومن المتوقع أيضًا أن يصل المذنب C/2023 A3، المعروف أيضًا باسم Tsuchinshan-ATLAS، إلى ذروة سطوعه بين 27 سبتمبر و2 أكتوبر، ويأتي شكل ذيله بعبارة عن شقين من الغبار والجليد، أحدهما أبيض والآخر أزرق، وسوف يضيء بواسطة الشمس بفضل توجهه في النظام الشمسي الداخلي، مما يعني أنه سيكون أكثر وضوحًا لمراقبي النجوم على الأرض.

ويعتقد بعض علماء الفلك أنه قد يكون ساطعًا مثل ألمع 20 نجمًا في سماء الليل، ومن المرجح أن تتاح الفرصة لمراقبي النجوم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لرؤية المذنب A3 في سماء ما بعد غروب الشمس في حوالي 12 أكتوبر.

وهذا هو الوقت الذي سيعود فيه المذنب للظهور من وهج الشمس ويصل إلى أقرب نقطة من الأرض، على مسافة آمنة تبلغ حوالي 44 مليون ميل.