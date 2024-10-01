تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Fold6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن موعد حدث سامسونج القادم في 25 من أكتوبر لكشف النقاب عن إصدار الشركة الخاص من هاتف Galaxy Fold6.

شغل هاتف “Galaxy Fold6 Special Edition” العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أوضحت بعض التفاصيل حول هذا الإصدار الذي يأتي بتصميم نحيف بتصميم الكتاب، ولقد أشارت التوقعات السابقة إلى أن الهاتف ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 25 من سبتمبر.

ومع إنتهاء شهر سبتمبر دون الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار بدأت التسريبات من جديد في الكشف تفاصيل أكثر حول الإصدار الخاص المرتقب، والذي ينطلق بعنوان “Galaxy Fold6 Special Edition” كبديل لعلامة Galaxy Z Fold Special Edition التي أشير إليها في تسريبات سابقة.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف من 18 إلى 24 من أكتوبر، وذلك قبل إنطلاق الهاتف بشكل رسمي في 25 من أكتوبر.

ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بشاشة داخلية بحجم 8 إنش، وشاشة خارجية بحجم 6.5 إنش، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 10.6مم عند الطي، كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، إلا أن هذا الإصدار سيتوفر في أسواق الصين وكوريا فقط.

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