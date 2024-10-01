شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سوفت بنك تستثمر 500 مليون دولار فى OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة The Information نقلًا عن شخص مطلع على الصفقة أن صندوق رؤية شركة الاتصالات اليابانية سوفت بنك سوف يستثمر 500 مليون دولار فى أحدث جولة تمويلية لشركة OpenAI.

فيما رفضت سوفت بنك التعليق، فى حين لم تستجب OpenAI على الفور، وأفادت وكالة رويترز للأنباء بشكل حصرى فى وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة التى تقع فى قلب طفرة الذكاء الاصطناعى تجمع 6.5 مليار دولار فى شكل سندات قابلة للتحويل.

وورد أن شركة أبل انسحبت من خطط المشاركة فى جولة التمويل الكبيرة، والتى تقدر حاليًا شركة الذكاء الاصطناعى الناشئة بنحو 150 مليار دولار قبل استثمار سوفت بنك، ومع ذلك، فإن التقييم سيكون مشروطًا بما إذا كان صانع ChatGPT قادرًا على قلب هيكله المؤسسى وإزالة سقف الربح للمستثمرين.

وذكر تقرير المعلومات أن الصفقة تمثل أول استثمار لشركة SoftBank فى الشركة التى يقودها سام ألتمان، وتتوقع شركة OpenAI تحقيق إيرادات بقيمة 11.6 مليار دولار العام المقبل، وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن شركة OpenAI تعمل على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية لن تخضع لسيطرة مجلس إدارتها غير الربحي.