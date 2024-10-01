شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة 63 Days.. معارك ضارية في عالم التخفي والجاسوسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لمحبي ألعاب الأكشن والتخفي والجاسوسية، حصلت لعبة 63 Days على عرض الإطلاق الرسمي اليوم، تزامنًا مع توفرها للمنصات المنزلية من الجيلين الحالي والسابق، مع الحاسب الشخصي.

لعبة كوماندوز

وتدور أحداث اللعبة حول الحرب العالمية الثانية وتحديدًا بولندا، إذ يخوض مجموعة من الجنود الأقوياء معارك ضارية للحصول على الاستقلال والانتصار.ورغم قلة أعدادهم، يعتمد الفريق على الروح القتالية، والذكاء والتسلل لتحقيق الأهداف وتكبيد العدو خسائر خلال المعارك المختلفة.

وتقدم اللعبة منظورًا علويًا، وإمكانيات التحكم في الشخصيات فرديًا أو مع لاعبين عبر الشبكة واستخدام التخفي مع عدة أدوات متنوعة، وكذلك أسلحة مختلفة وقوية.

"63 Days" تشبه لعبة كوماندوز الشهيرة، وتخوض مجريات المعركة في وارسو بعدما دُمرت أجزاء كبيرة من المدينة بسبب ويلات الحرب.