تكنولوجيا: هواوي تنجح في منافسة ابل في سوق الأجهزة اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة هواوي الإستحواذ على سوق الأجهزة اللوحية في الصين هذا العام، حيث تفوقت على شحنات عملاق التكتولوجيا ابل وفقاً لتقرير نشر مؤخراً.

كشف التقرير الذي جاء من “Canalys” عن تسجيل هواوي شحنات 20.5 مليون وحدة من الأجهزة اللوحية في الربع الثاني من 2024، أي إستحوذت العملاق الصيني على نسبة 26% من سوق الأجهزة اللوحية في الصين.

وتؤكد هذه التفاصيل على أن شركة هواوي جققت نمو سنوي بنسبة 66% في مبيعات الأجهزة اللوحية، ويعود هذا النمو السريع إلى إستراتيجة هواوي في إطلاق الإصدارت الجديدة من الأجهزة اللوحية، والتي تتضمن أجهزة MatePad الجديدة ومنها MatePad Pro 12.2 المميز باثنان من طبقات OLED.

يذكر أن ابل تواجه منافسة شرسة في سوق الأجهزة اللوحية في السوق الصيني، حيث تواجه ابل شركات شاومي، وهواوي وأيضاً Honor، ولقد حققت شاومي مبيعات 9.25 مليون وحدة من الأجهزة اللوحية، بينما إستطاعت Honor أن تحقق نمو سنوي بنسبة 63%.

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