تكنولوجيا: جهاز Red Magic Nova اللوحي المخصص للألعاب ينطلق للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia عن إطلاق جهاز Red Magic Nova اللوحي المخصص للألعاب للأسواق العالمية، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 499 دولار.

قدمت nubia جهاز Red Magic Nova اللوحي للمرة الأولى في السوق الصيني في بداية هذا الشهر، ولقد أكدت الشركة على إنطلاق الجهاز اللوحي لأسواق جديدة.

وتؤكد الشركة على أن هذا الإصدار يأتي بأفضل آداء في تشغيل الألعاب، حيث يجمع بين أفضل التكوينات التي تشمل المعالج، والشاشة، وأيضاً السعة الكبيرة للبطارية.

ويأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading المميزة بسرعة أكبر، كما يتميز الجهاز بعدد 9 من مراحل التبريد التي تشمل مروحة بآداء يصل إلى 20000 RPM، وأنابيب حرارية، وفتحات لتشتيت الحرارة، إلى جانب صفائح نحاسية، وجرافين، وأيضاً ملفات نحاسية، على أن يدعم نظام التبريد خفض الحرارة حتى 25 درجة.

كما يتكامل آداء جهاز Red Magic Nova مع بطارية بقدرة 10100 mAh، ودعم الشحن السريع بقدرة 80W، على أن يدعم تشغيل الألعاب لمدة 10 ساعات، أو التشغيل العادي لمدة 19 ساعة.

ويتميز Red Magic Nova بوزن 520 جرام، وسماكة 7.3مم، كما يأتي الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 10.9 إنش، ودقة عرض2880 في 1800 بيكسل، ويدعم معدل تحديث 144 Hz، ومعدل لمس بسرعة 840Hz.

كما يضم الجهاز كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية واحدة بدقة 50 ميجا بيكسل، وتبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق في 7 من أكتوبر بسعر يبدأ من 499 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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