شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Indie classic To the Moon تصل إلى Xbox Series X/S وPS5 فى 8 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

ستتوفر لعبة To the Moon العاطفية المستقلة لعام 2011 قريبًا على Xbox Series X/S وPS5، حيث أعلن المطور Freebird Games والناشر Serenity Forge هذا الأسبوع أن منافذ وحدات التحكم ستصل في 8 أكتوبر مقابل 10 دولارات.

في الوقت نفسه، أصدروا جزءًا جديدًا في السلسلة - وهو فيلم قصير يسمى Just a To the Moon Series Beach Episode والذي يقدم إحدى نهايات السلسلة. إنه متاح الآن على Steam.

To the Moon هي مغامرة سفر عبر الزمن تتبع طبيبين قاما بتطوير طريقة لمساعدة المرضى المحتضرين على تحقيق أعظم أحلامهم من خلال إعادتهم بالزمن إلى الوراء في أذهانهم.

المريض في قلب القصة هو رجل مسن يدعى جوني، أمنيته الأخيرة هي الذهاب إلى القمر ، وأصبحت اللعبة التي تم إطلاقها في الأصل للكمبيوتر الشخصي، محبوبة على مر السنين وتوسعت في النهاية لتشمل الأجهزة المحمولة وNintendo Switch.

وتابعت Freebird Games ذلك بحلقة أخرى تسمى Finding Paradise، والتي تركز على مريض مختلف، ولغز جريمة القتل في السفر عبر الزمن، Imposter Factory.

وهناك أيضًا فيلم قصير مؤثر يسمى A Bird Story، إنها كلها مثيرة للدموع، وقد وصف المطور أحدث حلقة من اللعبة، Beach Episode، بأنها "نصف النهاية" للسلسلة.