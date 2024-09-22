تكنولوجيا: الكشف عن الشكل الخارجي للحاسب اللوحي الخاص بالألعاب Lenovo Legion Y700 (2024)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو رسميًا عن تصميم جهاز الحاسب اللوحي للألعاب Legion Y700 (2024) من الجيل التالي، والذي يسلط الضوء على اللون الأسود غير اللامع والتصميم ذو الحافة المستقيمة.

يتميز الجهاز بوحدة كاميرا مستطيلة تحتوي على كاميرتين خلفيتين بما في ذلك مستشعر بدقة 13 ميجابكسل وشعار “Legion” البارز في المنتصف مع وجود شعار Lenovo في الأسفل.

يعد الجهاز اللوحي بتجربة متميزة في شكل مضغوط، حيث يوفر حجم شاشة يبلغ 8.8 بوصة.

ووفقًا للشركة، يتم تشغيل Y700 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وهو ترقية من شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 السابقة.

وقد تم رصد الجهاز مؤخرًا على قاعدة بيانات Geekbench، حيث أظهر درجة أحادية النواة تبلغ 2209 ودرجة متعددة النواة تبلغ 6509، مما يشير إلى تعزيز كبير في الأداء.

ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ سعتها 12 جيجابايت، مما يعزز قدرته على الألعاب والمهام الأخرى الصعبة.

لم يتم تأكيد جهاز Lenovo Legion Y700 الجديد، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنه في 29 سبتمبر في الصين، وربما يتماشى مع موسم التسوق في العطلات.

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