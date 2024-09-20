شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصل لمليون دولار يوميا.. البرازيل تهدد شبكتى X وStarlink بغرامات لعدم الامتثال للحظر والان مع تفاصيل الخبر

بعد يوم واحد من بدء عودة X إلى الإنترنت لبعض الأشخاص في البرازيل، هددت المحكمة العليا في البلاد شركة التواصل الاجتماعي وشركة Starlink المملوكة لإيلون ماسك بغرامات يومية باهظة.

أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس المنظمين بـ "إعادة تنشيط" حظر X، وقال إن الشركتين قد تتعرضان لغرامات تقارب مليون دولار يوميًا لعدم الامتثال.

ويأتى الطلب الأخير من مورايس، الذي كان يتجادل علنًا مع إيلون ماسك لعدة أشهر، بعد أن أصبح X متاحًا مرة أخرى في البرازيل للعديد من المستخدمين يوم الأربعاء، وقالت الشركة في بيان سابق إن التغيير كان "استعادة مؤقتة وغير مقصودة للخدمة" حدثت نتيجة لتغيير موفري الشبكة.

وبعد الحظر الذي فرضته البرازيل الشهر الماضي، أفادت التقارير أن X قد تحول إلى استخدام خوادم Cloudflare في المنطقة، مما جعل الأمر أكثر صعوبة على مزودي خدمة الإنترنت البرازيليين لتنفيذ الحظر.

وقالت الشركة يوم الأربعاء، إنها أجرت التغيير في مزودي الشبكة من أجل "تقديم الخدمة لأمريكا اللاتينية" وأنها تتوقع أن تنقطع خدمتها في البرازيل عن العمل مرة أخرى "قريبًا".

ويقول مورايس إنه يمكن تغريم X بما يعادل 921 ألف دولار يوميًا، بدءًا من 19 سبتمبر، عن كل يوم من "عدم الامتثال" للحظر، وتواجه Starlink التي شهدت سابقًا تجميد حساباتها المصرفية البرازيلية وسط النزاع، "مسؤولية مشتركة" إذا لم يدفع X، وفقًا للأمر.

كما أمر مورايس هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد "باتخاذ تدابير فورية لمنع الوصول إلى المنصة عن طريق حظر خوادم CDN Cloudflare و Fastly و EdgeUno، وغيرها من الخوادم المماثلة، التي تم إنشاؤها للتحايل على أمر المحكمة الذي أوقف تشغيل تويتر القديم فى البرازيل.