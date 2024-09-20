تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير Galaxy A56 بتحسينات كبيرة في الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A56، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط سامسونج لدعم هذا الإصدار بتحسينات كبيرة في الآداء.

أكدت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات IMEI على تطوير سامسونج لإصدار جديد من الهواتف المتوسطة والذي رصد بنموذج رقم SM-A566B/DS، وهو إصدار سامسونج المتوسط Galaxy A56، حيث قدم هاتف A55 السابق بنموذج رقم SM-A556B/DS.

وتدعم سامسونج هاتف Galaxy A56 المرتقب برقاقة معالج Exynos 1580 التي تقدم بشكل رسمي قريباً، والتي تقدم تحسينات كبيرة في آداء هذا الإصدار مقارنة بالإصدار السابق.

ولقد أوضحت بعض التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench في شهر يوليو أن معالج Exynos 1580 يأتي بآداء يحاكي إصدارات رقاقة المعالج التي قدمت في 2021 ومنها معالج Snapdragon 888، لذا من المتوقع أن يعزز آداء سلسلة Galaxy A.

يذكر أن سامسونج كشفت عن هاتف Galaxy A55 السابق في حدث عقد في شهر مارس، لذا من المتوقع أن تقدم الإصدار الجديد من السلسلة في نفس الموعد.

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