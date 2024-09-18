تكنولوجيا: تطبيق إنستغرام يتيح شبكة أمان جديدة للمستخدمين الشباب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح تطبيق إنستغرام مجموعة من الميزات الجديدة المصممة للحفاظ على سلامة المراهقين على المنصة.

تقدم المنصة “حسابات المراهقين“، والتي تتكون من ميزات جديدة وإعدادات افتراضية لتطبيق انستغرام الذي سيحمي المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

وقد طبقت Meta بالفعل قيودًا جديدة على حسابات المراهقين على انستغرام وفيسبوك في بداية هذا العام، ولكن الآن تقوم الشركة بمضاعفة جهودها باتباع نهج أكثر شمولاً.

ستكون حسابات المراهقين عبارة عن إعداد يحد تلقائيًا من يمكنه مراسلة المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مما يضمن فقط الأشخاص الذين يتابعونهم أو المتصلين بهم بالفعل يمكنهم التواصل معهم.

ويمكن للوالدين الآن مراقبة من يرسل إليهم المراهقون رسائل، لكنهم لن يتمكنوا من قراءة المحادثات الفعلية. يبدو ان هذا حل وسط جيد من Meta، حيث يسمح للمراهقين بالحفاظ على بعض الخصوصية مع منح الآباء شعورًا بالطمأنينة.

ولمساعدة المراهقين على البقاء متوازنين، يقدم انستغرام ميزة “الحد اليومي“. وبعد ساعة من التمرير، سيقوم التطبيق بدفع المراهقين بلطف لأخذ قسط من الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا “وضع السكون” الجديد لمساعدة المراهقين على الحصول على نوم جيد أثناء الليل. حيث يقوم تلقائيًا بإيقاف الإشعارات بعد الساعة 10 مساءً وقبل الساعة 7 صباحًا، حتى يتمكن المراهقون من الاستمتاع بالراحة دون القلق بشأن الإشعارات.

تشبه هذه الميزات إلى حد كبير ما تقدمه الهواتف بالفعل في أدوات الرقابة الأبوية والرفاهية، ولكن من الجيد رؤيتها مضمنة مباشرة في تطبيق الوسائط الاجتماعية.

جدير بالذكر ان هذه التغييرات لم تأتي إلينا إلا بفضل الضغط الشديد على شركات مثل Meta من الأنظمة القانونية حول العالم.

يعمل إنستغرام أيضًا على تعزيز عناصر التحكم في المحتوى الخاصة بحسابات المراهقين. وهذا يعني تقليل فرص العثورعلى منشورات غير مناسبة أو حسابات غير واضحة في قسمي الاستكشاف والـ Reels.

وستكون الحسابات الجديدة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا هي حسابات المراهقين تلقائيًا وستأتي مزودة بجميع إعدادات الخصوصية والأمان الجديدة افتراضيًا.

ستطلق Meta حسابات المراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا في غضون شهرين، بينما سيحصل عليها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ النشر العالمي في عام 2025.

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