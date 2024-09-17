تكنولوجيا: ‏Google Tensor G6: قد يتم تصنيع شرائح Pixel 11 مع تقنية تصنيع 2 نانومتر من TSMC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ليس من الغريب أن شريحة Tensor G4 الجديدة من جوجل لا تزال بعيدة كل البُعد عن شرائح كوالكوم وأبل وحتى MediaTek عندما يتعلق الأمر بالأداء الأولي.

يشير تقرير صادر عن Business Korea، نقلاً عن مطلعين على الصناعة، إلى أنه يمكن تصنيع Tensor G5 باستخدام عقدة TSMC ذات دقة تصنيع 3 نانومتر (ربما N3E).

وقال تسريب سابق انه قد تم الانتهاء من ذلك بالفعل، لذا من المفترض أن يحدث الإنتاج الضخم بحلول العام المقبل.

من الواضح أن خليفته، Tensor G6، سيحصل على إمكانية الوصول إلى عقدة TSMC المتطورة 2 نانومتر (N2) في عام 2026. ويبدو أن هذا الأخير غير قابل للتصديق لأن أبل/إنتل عادةً ما تحصل على أول عقدة على عقدة TSMC جديدة ولا تقوم جوجل بما يقرب من ذلك العديد من نقاط الوصول للهواتف الذكية مثل أبل.

ومن ثم، فمن المحتمل أن تلتزم شريحة Tensor G6 بعقدة TSMC N3P الأكثر نضجًا، والتي من المتوقع أن تدخل الإنتاج الضخم في عام 2025.

ومع ذلك، فإنها لا تزال خطوة للأمام من عقدة Samsung Foundry 4LPP+ المستخدمة في الجيل الحالي من Tensor G4.

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