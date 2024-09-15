تكنولوجيا: إطلاق جهاز Infinix XPad LTE بشاشة 11 بوصة وبطارية 7000 مللي أمبير في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix عن إطلاق أول جهاز لوحي لها، XPad، في الهند. ويتميز Infinix XPad بتصميم معدني موحد، ويبلغ سمكه 7.6 ملم ويزن 496 جرامًا.

يحتوي الجهاز على شاشة FHD+ بحجم 11 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، ودقة 1200 × 1920 بكسل، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 83 بالمئة، مع سطوع يصل إلى 440 نتس في المتر المربع.

يتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة معالج MediaTek G99 (6 نانومتر) ويوفر خيارات للذاكرة العشوائية LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، مقترنة بسعة تخزين EMMC تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، كما أنه يدعم مساحة تخزين قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

يأتي الجهاز مزود ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 18 واط. وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي جهاز XPad على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

علاوةً على ذلك، يتميز الجهاز بنظام صوت ستريو بأربعة مكبرات صوت مع دعم DTS و WIDVINE L1+. ومن الميزات البارزة للجهاز اللوحي هي Folax Voice Assistant مع تكامل ChatGPT، والذي يساعد في المهام اليومية.

يدعم XPad التعاون متعدد الأجهزة ويتضمن خيارات الاتصال مثل Dual Band Wi-Fi و Bluetooth v5.0 و 4G LTE و USB-C ومقبس 3.5 ملم ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وراديو FM ودعم OTG.

يعمل الجهاز بواجهة مستخدم XOS استنادًا إلى تظام Android 14، ويقدم Zero Bloatware و Kids Mode وميزات ذكية أخرى.

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