تكنولوجيا: أول الصور التي توضح تصميم هاتف Galaxy S25 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب سامسونج الأضواء في الفترة الأخيرة في ترقب للجيل القادم من هواتف Galaxy S، ولقد رصد هاتف Galaxy S25 اليوم في أول الصور المسربة ثلاثية الأبعاد.

كشفت التسريبات المصورة السابقة عن تصميم Galaxy S25 Ultra، واليوم تقدم أحدث التسريبات المصورة نظرة على تصميم الإصدار الرئيسي من السلسلة القادمة Galaxy S25.

ويظهر الهاتف بتصميم يحاكي إلى حد كبير إصدار الشركة الحالي Galaxy S24، إلا أن هاتف Galaxy S25 يأتي بتصميم أنحف في حواف الشاشة.

أيضاً يختلف تصميم الحلقات التي تحيط بالكاميرات الخلفية في هاتف S25، وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Exynos 2500 أو رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4.

كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي على غرار الإصدار السابق.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بنفس السعة المقدمة في الإصدار السابق، والذي جاء بقدرة بطارية 4000 mAh.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى خطط سامسونج لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 في حدث يعقد في 13 من شهر يناير من العام المقبل، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف Galaxy S خلال الفترة القادمة.

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