تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هواتف Xiaomi 14T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شاومي قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 14T، ولقد إستعرض مقطع فيديو نشر اليوم تصميم هاتفي Xiaomi 14T وXiaomi 14T Pro.

لم تحدد العملاق الصيني شاومي حتى الآن موعد رسمي لكشف النقاب عن سلسلة Xiaomi 14T، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن الكثير من مميزات الإصدارات المرتقبة.

واليوم يقدم مقطع فيديو نشر عن طريق الخطاً تفاصيل أكثر حول تصميم هواتف Xiaomi 14T وXiaomi 14T Pro من الجهة الخلفية.

وتؤكد التسريبات على أن شاومي تدعم هاتفي Xiaomi 14T وXiaomi 14T Pro بنفس لغة التصميم المميزة للإصدارات السابقة من السلسلة.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف 14T Pro يأتي بتصميم مسطح في الجهة الخلفية وجانبي الهاتف، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم نهائي زجاجي لامع، بينما يأتي هاتف Xiaomi 14T بتصميم زجاجي منحني من الجهة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Xiaomi 14T يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، والذي ينطلق للأسواق بسعر 649 يورو، بينما ينطلق 14T Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 899 يورو.

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