انت الان تتابع خبر تحديث ببجي موبايل 3.4.. الموعد والخطوات والتغييرات الرئيسية والان مع التفاصيل

من المقرر إصدار تحديث 3.4PUBG Mobile، الذي يشهد بعض التغييرات الرئيسية في التحديث الجديد، من أبرزها:

-وضع Ultimate Royale الذي طال انتظاره.

-تخصيص مدينة للزومبي، مما يسمح للاعبين استخدام عناصر التحول إلى ذئاب أو مصاصي دماء.



-سهولة سحب العناصر مباشرة من حقيبة الظهر لتتبع موقعها.-تغطي واجهة حقيبة الظهر نصف الشاشة فقط لفترة قصيرة ويمكن تقليلها بشكل أكبر.-إضافة علامات تبويب ثانوية وفلاتر وعلامات الحقيبة الظهر.-تتحرك الكاميرا إلى اليمين وتحمي المشغل عند توسيع واجهة المستخدم لتحرير معلمة الكائن.-يمكن تدوير البناء على طول محاور Xو Yبشكل افتراضي.-يمكنك التكبير والتصغير بإصبعك في وضع التحرير المجاني.-خيار الانتقال من مسافة إلى موقع الكائن المحدد بشكل أسرع وأكثر دقة.-عناصر خريطة جديدة مثل القلاع والهياكل القوطية المختلفة.

*موعد إصدار تحديث بيجي موبايل 3.4

من المتوقع أن يتم إصدار تحديث بنجي موبايل 3.4 اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، ويتم الآن الاختيار التجريبي لتحديث الإصدار بيجي موبايل 3.4 مباشر، وتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للعبة.

*كيفية الحصول على تحديث بيجي موبايل 3.4

يمكن تنزيل تحديث بيجي موبايل 3.4 مباشرة من متجر غوغل بلاي لنظام الأندرويد Android ومتجر التطبيقات لنظام التشغيل iOS الأجهزة أيفون.

الخطوة 1: التحقق من التوافق، تأكد من أن جهازك يلبي متطلبات النظام للتحديث ولديه مساحة تخزين كافية متاحة.

الخطوة 2: تحديث التطبيق

*بالنسبة لأجهزة iOS، افتح متجر التطبيقات، وانقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، وانتقل للعثور على التحديثات المتاحة، وحدد "تحديث" بجوار بيجي موبايل

*بالنسبة لأجهزة Android افتح متجر غوغل بلاي، وانقر على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى، وحدد تطبيقاتي وألعابي"، وابحث عن بيجي موبايل، وانقر على "تحديث".

الخطوة 3: تنزيل APK المباشر لأجهزة Android فقط، فقم بتنزيل ملف APK من موقع PUBG Mobile الرسمي أو مصدر موثوق، وقم بتمكين التشبيب من مصادر غير معروفة في ذاكرة جهازك.

الخطوة 4: بعد تثبيت التحديث، أعد تشغيل جهازك، وافتح PUBG Mobile لاستكشاف الميزات والتحسينات الجديدة.