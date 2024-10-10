انت الان تتابع خبر العوادي: لقاءات رئيس الوزراء بسفراء الدول الكبرى لإيقاف حرب غزة ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي في تصريحات صحفية، تابعتها الخليج 365، ان "لقاءات رئيس الوزراء اليوم بثلاث من سفراء الدولي الكبرى (أمريكا وروسيا والصين) تأتي كحلقة متواصلة ضمن حراكه المستمر لإيقاف حرب غزة ولبنان ومنع توسعها، والحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".وأضاف: "رئيس الوزراء تحدث بصراحة عن أهمية تفعيل الموقفان (الصيني والروسي) والارتقاء به إلى مستوى الأزمة في تحريك مؤسسات المجتمع الدولي واستعادة دورها في ردع العدوان والحافظ على السلم الأممي ومنع استهداف المدنيين وتفعيل آليات برامج الإغاثة لضحايا الحرب".

وأشار العوادي الى ان "رئيس الوزراء طالب ضيوفه من سفراء الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة باتخاذ مواقف من تجرأ بعض وسائل الإعلام المتطرفة على مقام المرجعية الدينية العليا".

