كولر يوافق على رحيل حمزة علاء عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، كان قد اتخذ قرار برفض رحيل أي لاعب من قائمة الأهلي الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر ممكن يستثني الحارس حمزة علاء من قراره بعد وصول عدد من العروض له ولكن بشرط".

واختتم :"كولر اشترط على لجنة التخطيط في حالة موافقته على إعارة حمزة علاء يكون بضمان مشاركة اللاعب بصفة أساسية في الفريق الذي سينتقل إليه".

نجم الفراعنة على رأس التشكيل المثالي لأولمبياد باريس

شهد التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، تواجد حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي والأهلي على رأس القائمة، وفقا لشبكة "سوفا سكور" المعنية بهذه الإحصائيات.

شهدت مباراة مصر ومنتخب أوزبكستان تألقاً غير عادياً من الحارس حمزة علاء، والذي زاد عن مرماه ببسالة، ونجح في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة للمنافس وحرم منتخب أوزبكستان من إدراك التعادل.



وضم التشكيل المثالي لأولمبياد باريس في حراسة المرمى، المصري حمزة علاء، وأمامه ثنائي فرنسا كاستيلو لوكيبا ولويك بادي، والمالي أحمد ديوماندي.

وسيطر منتجب باراجواي على خط الوسط، بثلاثي مكون من دييجو جوميز، خوليو إنسيسو، مارسيلو فيرنانديز، بينما تواجد الأرجنتيني ايزيكيل فرنانديز.

وعلى مستوى الخط الهجومي في التشكيلة المثالية، جاء الفرنسي مايكل أوليس، رفقه ثنائي الماتادور فيرمين لوبيز وسيرجيو جوميز.