انت الان تتابع خبر لتجنب سخونة الهاتف.. امتنع عن استخدام هذه الميزات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - للحفاظ على هاتفك من السخونة المفرطة

تجنب استخدام الميزات التالية:



مكالمات الفيديو

تستهلك الكثير من طاقة الهاتف

تتسبب في ارتفاع حرارة الموبايل

يُفضل تجنبها في الأجواء الحارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة

إذا كان لا بد من استخدامها، فابحث عن مكان مظلل وبارد



تسجيل مقاطع الفيديو

تسجيل مقاطع الفيديو يستنزف الطاقة ويرفع حرارة الهاتف

يُفضل تجنب تصوير مقاطع فيديو طويلة خاصة في الشمس



تشغيل أو بث مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو يستهلك موارد الهاتف

بث الفيديو عبر شبكة واي فاي أو 4G يزيد من سخونة الجهاز

تجنب تشغيل مقاطع الفيديو أثناء وجودك في الشمس



تطبيقات الملاحة

استخدام تطبيقات الملاحة لفترات طويلة يسبب ارتفاع حرارة الهاتف

يُفضل إبقاء الجوال في الظل أثناء استخدام تطبيقات الملاحة



الشحن أثناء استخدام التطبيقات

تجنب استخدام التطبيقات أثناء شحن الهاتف

افصله عن مصدر الطاقة عند الاستخدام



نصائح عامة

ابعد الهاتف عن أشعة الشمس المباشرة

استخدم الميزات التي تستهلك طاقة أقل خلال الفترات الحارة

