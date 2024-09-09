تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بأنحف تصميم قدم في سلسلة Galaxy S حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من صفحة “Ice Universe” تفاصيل أبعاد Galaxy S25 Ultra المرتقب، والتي تؤكد على أنه أنحف هواتف Galaxy.

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات الجيل القادم من هواتف Galaxy S25، وتسلط أحدث التسريبات الضوء على إصدار Ultra بشكل خاص.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر “Ice Universe” أن هاتف S25 Ultra يتميز بأبعاد 162.8 في 77.6 في 8.2مم.

وعند مقارنة هاتف Galaxy S25 Ultra بالإصدارات السابقة فإن هذا الإصدار هو الأنحف بين إصدارات Galaxy S حتى الآن:

هاتف Galaxy S20 Ultra يتميز بأبعاد 166.9 في 76.0 في 8.8مم

هاتف Galaxy S21 Ultra يتميز بأبعاد 165.1 في 75.6 في 8.9مم

هاتف Galaxy S22 Ultra يتميز بأبعاد 163.3 في 77.9 في 8.9مم

هاتف Galaxy S23 Ultra يتميز بأبعاد 163.4 في 78.1 في 8.9مم

هاتف Galaxy S24 Ultra يتميز بأبعاد 162.3 في 79.0 في 8.6مم

هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بأبعاد 162.8 في 77.6 في 8.2مم

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra بإطار من التيتانيوم في جوانب الهاتف، ويدعم الهاتف طبقة من زجاج Gorilla Glass في الجهة الخلفية والأمامية.

كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة One UI 7.1.

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