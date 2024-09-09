تكنولوجيا: ابل قد تتحول لإستخدام شرائح مودم 5G الخاصة بالشركة بشكل كامل في 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإستبدال شرائح مودم 5G المقدمة من كوالكوم بشكل كامل بشريحة المودم المطورة من الشركة بحلول عام 2027.

بدأت شركة ابل منذ فترة في العمل على تطوير شريحة مودم 5G خاصة بالشركة، إلا أن عملاق التكنولوجيا قامت بتأجيل خطط إطلاق الشريحة حتى الآن.

ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن ابل تخطط لإجراء هذا التحول بوتيرة أسرع من المتوقع، فعلى عكس التقارير السابقة التي أكدت على أن ابل قامت بتأجيل خطط إطلاق شريحة مودم 5G الخاصة بالشركة، تؤكد أحدث التقارير على أن الشرائح ستتوفر في موعد أقرب من المتوقع.

ولتطوير شرائح مودم 5G قامت ابل بشراء قسم شرائح المودم من شركة إنتل في صفقة بقيمة مليار دولار في 2019، ولقد قامت ابل بتأجيل خططها لأكثر من مرة.

ويوضح التقرير الجديد أن ابل تخطط لدعم اثنان من هواتف الأيفون بشريحة مودم 5G في 2025 من ابل كبديل لشرائح مودم كوالكوم.

كما أكد تقرير المحلل “Kuo” الذي يرتكز على تفاصيل جاءت من موردي ابل على أن ابل ستقدم إصدارها الأول من شرائح مودم 5G في هواتف iPhone SE 4 وiPhone 17 Slim العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تخطط لإطلاق الجيل القادم من هواتف iPhone SE في حدث يعقد في الربع الأول من 2025، بينما ينطلق iPhone 17 Slim في حدث يعقد في شهر سبتمبر من العام المقبل.

ولقد إعتمدت ابل على شرائح مودم 5G المقدمة من كوالكوم حتى الآن في أجهزة وهواتف الشركة، وتنتهي الإتفاقية التي تجمع الشركتين في مارس من عام 2027 المقبل، لذا في حالة تحول ابل بشكل كامل إلى شرائح المودم المطورة من الشركة في 2027 فإن هذا التحول سيؤدي إلى تراجع مبيعات كوالكوم بشكل كبير.

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